Inzittenden Kia op de vlucht na aanrijding

Publicatie: vr 09 maart 2018 13.31 uur

DRACHTEN - Een bestuurder van een Kia Joice is donderdagavond omstreeks 21.00 uur tegen een lantaarnpaal gereden op het Roggepad in Drachten. De bestuurder en zijn passagiers sloegen na de aanrijding op de vlucht en ze vertrokken in een ander voertuig.

De politie is een enige tijd later gearriveerd om uit te zoeken waarom de bestuurder en zijn passagiers ervan door gingen. De politie laat weten dat ze nog bezig zijn met het onderzoek. Een berger heeft het voertuig weggesleept.