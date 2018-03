Auto in de sloot na uitwijkactie voor spookrijder

Publicatie: vr 09 maart 2018 09.29 uur

BURGUM - Een automobilist uit Feanwâlden is donderdagavond met zijn auto in de sloot beland nadat hij moest uitwijken voor een spookrijder. De man reed naar huis over de Centrale As en ter hoogte van Burgum moest hij rond 22.00 uur uitwijken voor een spookrijder. Hij belandde met zijn voertuig in de sloot.

De man kwam met een flinke schrik vrij. De auto raakte beschadigd en is door een berger weggesleept. De bestuurder roept de spookrijder op om zich te melden via onderstaande tweet.