Te weinig mensen voor textielsorteercentrum

Publicatie: do 08 maart 2018 22.13 uur

DOKKUM - Het nieuwe textielsorteercentrum in Dokkum werkt nog niet optimaal omdat er te weinig mensen aan het werk zijn. Dat bevestigde wethouder Braaksma donderdagavond tijdens de raadscommissie Mienskip. De aanvoer van kleding is er volop, alleen zijn er nog onvoldoende handen beschikbaar om het textiel te sorteren. Er is ruimte voor 10 fte, vanwege het aantal parttime banen kan het gaan om een groep van zo’n 25 mensen. De werkplekken zijn bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De FNP stelde eerde vragen over het onderwerp en de antwoorden op die vragen kwamen donderdagavond aan bod.

Dat de gemeenteraden in 2012 zelf besloten om het participatiebudget alleen te gebruiken voor kansrijke doelgroepen is de belangrijkste reden voor het tekort aan mensen. In het textielsorteercentrum zijn werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de zogeheten sociale activeringsplekken. Het gaat om onbetaald werk met behoud van uitkering. Voor deze plaatsen wordt binnen het huidige beleid niet actief vanuit De Wissel doorgestuurd en de vrijwillige animo is klein.

Vorig jaar werd in Dokkum een nieuw textielsorteercentrum geopend voor de regio. Dit centrum is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel en met afvalverwerkingsbedrijf Omrin en ReShare. Beide gemeenten hebben al sinds jaren een overeenkomst met de Wissel om herbruikbare goederen in te nemen. Het voormalige pand van At-See aan de Hendoweg in Dokkum werd omgebouwd tot een modern gebruiks- en milieuvriendelijke werkruimte voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder Braaksma zegde de raad donderdagavond toe om met creatieve oplossingen te komen om het aantal werknemers in het centrum te verhogen.