Dit jaar regionale Passion in FeanwÃ¢lden

Dit jaar regionale Passion in Feanwâlden

Publicatie: do 08 maart 2018 19.51 uur

FEANWâLDEN - Op 25 maart wordt in Feanwâlden een regionale Passion uitgevoerd. In de Passion wordt het verhaal over de geschiedenis rondom het lijden en sterven van Jezus op een laagdrempelige manier verteld en gezongen. Een universeel verhaal over vriendschap, moed, kracht en opoffering.

Op dit moment zijn in Feanwâlden meer dan 100 vrijwilligers hard aan de slag om dit unieke evenement voor te bereiden. Dit alles met behulp van regisseur Ruth Hanemaayer en onder muzikale leiding van Atsje Lettinga. Elke zondagavond wordt er volop gerepeteerd door de cast en koor. Er is een speciaal script geschreven voor deze Passion. Net als in de landelijke Passion wordt met behulp van bekende Nederlandse, maar ook Friese liederen de laatste uren van Jezus bezongen. Daarnaast zijn veel kinderen betrokken die scenes uit het leven van Jezus uitbeelden langs de route.

Passion Feanwâlden start zondag 25 maart om 18.00 uur bij de Einekoai in Feanwâlden. Daarna gaan de deelnemers en bezoekers samen met het kruis op weg richting de Koemarkt. Onderweg zijn er diverse voorstellingen en optredens, met een eindoptreden op de Koemarkt. Dit unieke evenement is gratis toegankelijk voor iedereen.