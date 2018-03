Man 'beukt' beste vriend van de fiets: werkstraf

Publicatie: do 08 maart 2018 17.30 uur

LEEUWARDEN - Het was ooit zijn beste vriend, maar op 9 december vorig jaar mepte een inwoner van Kollumerpomp (31) een dorpsgenoot bijna letterlijk van de fiets. De ander had iets met zijn vriendin uitgehaald. 'Hij had een week eerder mijn vriendin verkracht. Ik wou hem terugpakken', zei de verdachte donderdag tegen rechter Kees Post. Zijn bedoeling was om de ander in de ballen te slaan.

Dat mislukte, maar het slachtoffer kreeg in elk geval één tik tegen het hoofd. Zelf had de man twee harde klappen gevoeld, waarvan hij in eerste instantie dacht dat het schoppen waren. Hij had ook verwondingen aan beide kanten van zijn hoofd die erop leken te wijzen dat hij meerdere keren was geraakt, maar dat kon volgens de rechter ook zijn gebeurd doordat hij op de grond was gevallen.

De verdachte was door het dolle toen hij zijn vormaalige vriend zag. Hij zei dat hij het slachtoffer van de fiets had 'gebeukt'. 'Ik was gewoon heel erg boos', zei de man. Hij had bovenop het op de grond liggende slachtoffer gezeten, omstanders hadden hem eraf getrokken. De volgende dag was de woede iets bekoeld en was hij naar het slachtoffer gegaan om het uit te praten.

De man zou zelfs de aangifte hebben willen intrekken. Dat is aan de officier van justitie en die had besloten de zaak voor de rechter te brengen. De officier had er begrip voor dat de verdachte hevig geëmotioneerd was bij het zien van het slachtoffer, maar dat gaf hem nog geen excuus om de man te mishandelen. De officier eiste een werkstraf van 30 uur. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.