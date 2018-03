Tot 42 maanden cel voor 6 wietplantages

LEEUWARDEN - Een 56-jarige Drachtster is door de rechtbank in Leeuwarden voor betrokkenheid grootschalige hennepteelt, bezit van verboden wapens en deelname aan een criminele organisatie veroordeeld tot 42 maanden cel. De man heeft volgens de rechtbank een leidende rol gehad bij zes wietplantages: in Gorredijk -in panden aan de Klok en de Badweg, in een pand aan de Tuinen in Drachten, Drachtstercompagnie (de Folgersterleane) en Leeuwarden en Veelerveen.

Er werden duizenden hennepplanten aangetroffen. Een bedrijfspand aan de Gangboord vormde een soort distributiecentrum, van waaruit materiaal werd geleverd voor de kwekerijen. De politie verrichtte in juli 2016 een reeks arrestaties. Twee andere verdachten, een 50-jarige inwoner van Assen en een 47-jarige inwoner van Drachten, kregen respectievelijk 42 maanden en anderhalf jaar cel. Volgens de rechtbank was de Drachtster vooral actief geweest bij de opbouw van de kwekerijen.

De 29-jarige zoon van de hoofdverdachte werd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De stroom voor de kwekerijen werd illegaal afgetapt. De 56-jarige Drachtster moet ruim 17.000 euro terugbetalen aan netbeheerder Enexis betalen voor de gestolen stroom, zijn plaatsgenoot moet bijna 19.000 euro aan Enexis betalen. Het Openbaar Ministerie (OM) had voor de hoofdverdachte en de Assenaar vijf jaar cel geëist. Voor de 30-jarige verdachte eiste het OM 30 maanden cel.