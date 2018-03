'We drukken niemand woonwagenplan door strot'

Publicatie: do 08 maart 2018 14.30 uur

DRACHTEN - Raadslid Dinie Mulder van PvdA Smallingerland stelde dinsdagavond vragen aan wethouder Jos van der Horst over ongenoegen in de Drachtster wijk Vrijburgh over de plannen voor woonwagenstandplaatsen. Volgens Mulder leeft het gevoel dat de wijkraad buiten spel staat in de kwestie. Van der Horst is het daar niet mee eens.

Voor de derde fase van Vrijburgh wordt er gedacht over een een cluster met standplaatsen, maar het gaat om slechts één van de beoogde locaties voor woonwagens. "Op 27 februari zijn alle betrokken geïnformeerd. Het gaat dan alleen over die locaties, die het meest kansrijk lijken", aldus Van der Horst. Hij spreekt tegen dat er weinig contact met de wijkraad is. Over de plannen voor de standplaatsen vindt woensdag zelfs een overleg plaats.

"Er is nog niet besloten. Het gaat om globale ideeën. We gaan nu in gesprek met de omgeving en die bevindingen bundelen we uiteindelijk in een zorgvuldig besluit. We drukken het de bewoners dus absoluut niet door de strot."