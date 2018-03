Jeugd-tbs en cel voor vermoorden ouders

Publicatie: do 08 maart 2018 14.09 uur

LEEUWARDEN - De 14-jarige jongen die op 25 september vorig jaar zijn beide ouders (62 en 63 jaar) in hun woning aan de Schoterlandseweg in Katlijk vermoordde, is donderdag veroordeeld tot een jeugddetentie van een jaar en de zogeheten PIJ-maatregel:. PIJ staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, ook wel jeugd-tbs genoemd. De door de Leeuwarder rechtbank opgelegde straf is wat maximaal aan een minderjarige van 12 tot 15 jaar kan worden opgelegd. De rechtbank gaat uit van een dubbele moord en dus voorbedachte rade.

De jongen heeft volgens de rechter meerdere mogelijkheden en gelegenheden gehad om zich te beraden op het plan om zijn ouders om het leven te brengen. Hij had al in 2016 meerdere malen tegen leeftijdgenoten gezegd dat hij aan de thuissituatie wilde ontsnappen en dat hij zijn ouders wilde vermoorden. Op de ochtend van de dag dat hij zijn vader en moeder om het leven bracht heeft hij een uur lang met een mes in de hand bij het bed van zijn ouders gestaan.

Op de avond dat het gebeurde, heeft hij anderhalf uur op de overloop van de ouderlijke woning rondgelopen -volgens de rechtbank terwijl hij M&M's at- voor hij heeft toegeslagen. Toen de vader naar boven kwam, stak de jongen hem gericht met een mes in de hals. Even later kwam de moeder boven, haar wachtte hetzelfde lot. Vervolgens heeft de jongen zijn spullen gepakt en vertrok hij op de fiets naar een vriend.

Bij de jongen zijn verschillende stoornissen vastgesteld, waaronder een autistisch stoornis. Ten tijde van het delict was hij ook depressief. Een psychiater constateerde een gebrekkige gewetensontwikkeling. Door de 'mismatch' tussen hem en zijn ouders ontwikkelde de jongen haatgevoelens voor zijn vader en moeder. Een opname De PIJ-maatregel duurt drie jaar en kan daarna maximaal tweemaal met twee jaar verlengd worden.