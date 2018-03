Groen licht rijwielzaak Drachtstercompagnie

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Er is groen licht voor een scooter- en (brom)fietswinkel aan de Folgerster Loane in Drachtstercompagnie. De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdag ingestemd met het voorstel om af te wijken van het bestemmingsplan.

Voorheen zat in het pand een meubelwinkel. De nieuwe eigenaar wil in het pand wonen. Bij de verkoop van rijwielen en bijbehorende werkplaats komt er ondergeschikte detailhandel in andere producten, ongeveer veertig vierkante meter en een pakketpunt van PostNL.

In de gemeenteraad was geen enkele discussie over de plannen.