Uitbreiding pluimveehouder met minder kippen

Publicatie: do 08 maart 2018 12.52 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Familie De Boer uit Drachtstercompagnie wil hun pluimveebedrijf diervriendelijk aanpassen. Er moet een uitbreiding van de bestaande stallen komen, maar dit gaat niet gepaard met uitbreiding van het aantal kippen. Voornemen is zelfs om dat te verminderen. Ook moet er een zogenoemde ‘wintergarten’ worden gerealiseerd om aan de eisen van het Beter Leven-concept van de Dierenbescherming te voldoen.

De gemeenteraad van Smallingerland had dinsdag weinig vragen voor pluimveehouder Renze de Boer. Hij maakt de stap vanuit maatschappelijk oogpunt. "Het is niet een uitbreiding qua aantallen. Voor de hokgrootte halveert het aantal. We gaan van twintig naar tien kippen op een vierkante meter." Voor de realisatie van de ‘wintergarten’ heeft De Boer de steun van de raad nodig. Dit gaat om een overdekte uitloop voor de kippen

De pndernemer gaat stoppen met het houden van koeien en hiervoor zal de bestaande runderstal en de huidige werktuigenberging slopen. "Zonder medewerking van de gemeente word ik uit het Beter Leven-concept gezet en moet ik terug naar regulier", gaf De Boer tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst van dinsdag aan.

De gemeenteraad neemt op 27 maart een besluit.