Drachten worstelt met 'Real Human Bodies'

Publicatie: do 08 maart 2018 12.10 uur

DRACHTEN - Burgemeester Tom van Mourik onderzoekt de mogelijkheden om de controversiële tentoonstelling Real Human Bodies, die van 16 tot en met 18 maart in sporthal De Waring in Drachten plaatsvindt, te keren. ,,Persoonlijk vind ik dit een smakeloos verhaal en niet van deze tijd. Op dit moment bekijken we over de overeenkomst over de sporthal ruimte biedt om de expositie tegen te gaan en te verbieden.”

Real Human Bodies is een expositie met zogenoemde anatomische preparaten, oftewel met echte menselijke lichaamsdelen gevormd. De tentoonstelling is zeer omstreden omdat onduidelijk is waar de lichamen verkregen zijn. De organisatie stelt dat dit legaal is maar daar bestaat maatschappelijk gezien twijfel over.

De gemeente Smallingerland is niet bij de expositie betrokken. Zij heeft wel een overeenkomst met het Sportbedrijf over het gebruik van de sporthal. Het bestemmingsplan laat echter zien dat een dergelijke expositie ‘volstrekt legaal is’. Dus biedt het voor de gemeente geen mogelijkheden om dat actief tegen te gaan. Volgens Van Mourik wordt er wel nader naar de overeenkomst gekeken. Ook wordt overwogen om een bericht naar de scholen te sturen met de vraag of het wel verstandig is om hier naar toe te gaan.

De gemeentelijk bestuurders krijgen veel mailtjes van mensen uit het hele land, die hun ongenoegen over de tentoonstelling uiten. Uit Smallingerland zijn er tot dusver nog geen klachten gekomen.