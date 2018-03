Brandweer in actie voor lekkend binnenvaartschip

Publicatie: do 08 maart 2018 11.21 uur

EASTERMAR - Donderdagochtend om 8.42 uur werd de brandweer opgeroepen voor lekkend/zinkend schip. Aan het Prinses Margrietkanaal bij VBI Schuilenburg bij Eastermar lag een groot binnenvaartschip die water maakte in het Prinses Margrietkanaal.

De brandweer van Drogeham is ter plaatse gekomen om het schip leeg te pompen. Hoe het lek heeft kunnen ontstaan is nog onbekend. De brandweer is een enige tijd bezig geweest om het water uit het schip te pompen.