Harkjemar brengt 'Deiwurk by jûntiid' op planken

Publicatie: wo 07 maart 2018 21.49 uur

HARKEMA - Harkjemar uit Harkema speelt op 10, 16 en 17 maart het stuk 'Deiwurk by jûntiid'. Het stuk is te zien in De Boemerang aan de Reitsmastrjitte 35 in Harkema. Kaartverkoop is bij het Postwinkeltje. Het stuk gaat als volgend:

Ien man en seis froulju spylje dit stik en it giet er mâl om ta. De man hat ien frije jûn yn’e wike en dy dielt er mei syn faam. Mar op in jûn rydt er mei syn dronken kont in famke fan’ e fyts en dan feroaret alles. At it dan ek noch striemin waar wurdt stjoert Rymkje, fan de putsjebus, him ûnder de brûs.

Dan hat syn faam him wat te fertellen en heart er stimmen yn syn holle, men soe der sljocht fan wurde....

