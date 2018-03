Gemeente terug bij af met vliegveld Drachten

DRACHTEN - Het is de gemeente Smallingerland tot dusver niet gelukt om een partij te vinden, die het vliegveld bij Drachten zelfstandig gaat exploiteren. Volgens wethouder Ron van der Leck was één van de voorwaarden bij de concessie dat de gemeente geen financieel budget mee geeft. "Daar is het misgegaan."

De wethouder gaf, na vragen van de Eerste Lokale Partij over de stand van zaken na de aanbesteding in juli, aan dat er lang gesprekken met één partij zijn gevoerd. "Die waren constructief, maar er is gebleken dat zij niet voldoet aan de voorwaarden op juridisch en financieel gebied. Daarna zijn er nog wel gesprekken met andere geïnteresseerden gevoerd, maar die hebben zich teruggetrokken."

De aanbesteding is dus geëindigd zonder gunning. "In april of mei verwachten we met een voorstel richting de raad te komen over de vraag ‘Hoe nu verder?’." Volgens Van der Leck klopt de suggestie van de ELP niet dat de airstrip door achterstallig onderhoud niet meer over de volle breedte gebruikt kan worden. "De baan voldoet op dit moment aan de eisen. Op termijn is een renovatie voor een aanzienlijk bedrag wel nodig. Wat wel een struikelblok is geweest is dat de partij van de gemeente een flinke som geld verwacht en dat was niet de afspraak met de raad."