Auto's in botsing op Noorderdwarsvaart

Publicatie: wo 07 maart 2018 20.55 uur

DRACHTEN - Twee auto's zijn woensdagavond met elkaar in botsing gekomen op de Noorderdwarsvaart in Drachten. Eén van de bestuurder wilde vanaf de Noorderdwarsvaart de oprit naar de bioscoop oprijden terwijl de andere automobilist het terrein juist verliet. Deze automobilist zag de andere over het hoofd en botste in de zijkant van de andere auto.

Omdat de man diabetes had, is uit voorzorg een ambulance ter plaatse gekomen. De man hoefde verder niet mee naar het ziekenhuis. Berger Tolman heeft beide voertuigen weggesleept.