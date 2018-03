Gemeente gedagvaard vanwege overlast De Raai

Publicatie: wo 07 maart 2018 20.34 uur

DRACHTEN - Een aanwonende van de Raai in Drachten wil dat de gemeente Smallingerland aansprakelijk wordt gesteld voor de overlast en schade door het ‘Leerpark’. Nog steeds wordt er overlast ervaren van zwerfvuil en grote aantal scholieren die langs de woningen lopen.

Ook klaagt de buurt over de hangjongeren. Wethouder Ron van der Leck heeft een gesprek gehad met de politie over deze specifieke problematiek. Er worden veel meer prullenbakken geplaatst aan de Raai waar afval in kan worden gedeponeerd. Binnenkort gaat de gemeente ook met een delegatie uit de buurt om tafel over de problematiek. "Op termijn een tweede opening gepland was, ik heb aan de bewoners beloofd wat we die naar voren halen, zodat de hopen minder worden en verdeeld worden over de twee uitgangen."

De dagvaarding van de aanwonende is in behandeling van de verzekeringsmaatschappij. In de zaak wordt binnenkort een uitspraak verwacht.