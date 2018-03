Melkpoeder-dieven 14 dagen langer vast

DOKKUM - Een 30-jarige man uit Ferwederadiel en een 28-jarige Leeuwarder deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze heeft beide verdachten voor 14 dagen in bewaring gesteld.

Het duo werd vrijdag aangehouden nadat er meldingen vanuit diverse supermarkten in Dokkum en Gytsjerk kwamen over winkeldiefstallen. Het kenteken van het betrokken voertuig werd doorgegeven aan de politie via een oplettende burger. De politie zag de auto later rijden in Leeuwarden.

Na een korte achtervolging konden de twee mannen, een 30-jarige inwoner van Ferwerderadeel en een 28-jarige Leeuwarder, worden aangehouden op de Canadezenlaan te Leeuwarden. Uit onderzoek is gebleken, dat de verdachten minimaal 55 blikken melkpoeder hadden weggenomen. Deze zijn in beslag genomen en retour naar de eigena(a)r(en).



Mogelijk zijn er meer winkels benadeeld door beide verdachten. Het verzoek van de politie aan winkels is om het verloop van de voorraad melkpoeder van de laatste weken te bekijken.