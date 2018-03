Drankrijder: 'Ik reed niet'. Rechter: 'U reed wel'

Publicatie: wo 07 maart 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige inwoner van Harkema hield woensdag bij de politierechter in Leeuwarden bij hoog en bij laag vol dat hij op 5 februari vorig jaar niet achter het stuur had gezeten van de Mitsubishi Colt, die, nadat er een paar containers omver waren gereden, in de bosjes was beland. De man wilde ook niet zeggen wie dan wel achter het stuur had gezeten. 'Daar kan ik mij verder niet over uitlaten', zei hij toen de rechter informeerde naar de identiteit van de bestuurder.

Drie getuigen hadden de Harkemaster echter herkend. Eerst toen hij de Mitusbishi de bosjes in had gestuurd. De getuigen hadden nog geprobeerd de sleutels uit het contact te pakken, maar dat mislukte. Ze hadden wel gezien waar de bestuurder vervolgens zijn auto parkeerde en bij welke woning hij naar binnen was gegaan. Dezelfde persoon werd volgens de getuigen even later door de politie uit hetzelfde huis gehaald.

Vanwege longproblemen werd bij de Harkemaster bloed afgenomen. Hij had bijna vijf keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan. Hij zei dat hij 24 halve liters bier achter de kiezen had. Maar ook bij de politie ontkende hij dat hij achter het stuur van de Mitsubishi had gezeten. De rechter geloofde hem niet: 'U komt zelf niet met een plausibel verhaal'. De man heeft in het verleden vaker dronken achter het stuur gezeten.

De laatste keer dat hij werd veroordeeld was korter dan vijf jaar geleden. Dat houdt in dat zijn rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard. Hij werd woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een onvoorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden. Hij tekende meteen hoger beroep aan. Dat betekent ook dat hij daarmee de ongeldigheid van het rijbewijs in ieder geval tot en met het hoger beroep uitstelt.