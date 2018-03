Jointje van de vorige dag blijft lang hangen

LEEUWARDEN - THC, de werkzame stof van hennep, blijft lang in je bloed zitten. Dat ondervond een 21-jarige inwoner van Hurdegaryp in maart vorig jaar aan de lijve. Hij werd aangehouden omdat hij werd verdacht van rijden onder invloed van THC. Uit onderzoek bleek dat hij inderdaad de stof in zijn bloed had. Woensdag zat de Hurdegaryper bij de politierechter.

Dat hij op 11 maart vorig jaar werd aangehouden had nogal wat impact gehad en ook het feit dat hij onder andere via de berichtgeving op Wâldnet in verband werd gebracht met dealen. Dat was de reden dat de politie de verdachte en diens bijrijder aan de kant van de weg had gezet: de agenten vermoedden dat er drugs werden gedeald. Van dat feit is de Hurdegariper verlost: de drugszaak werd in zijn geval geseponeerd.

Maar dat hij onder invloed van THC had gereden, dat feit bleef wel staan. En de rechter achtte het ook bewezen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat het bloed van de Hurdegariper onderzocht, zat er genoeg THC in het bloed om de rijvaardigheid nadelig te beïnvloeden. De man had de vorige avond een jointje gerookt. 'Het is een goede afleer geweest', zei hij.

Hij voegde er aan toe dat hij sinds hij werd aangehouden is gestopt met blowen. Hij is getest door het CBR -en goed bevonden- en hij heeft zijn rijbewijs inmiddels terug. De rechter hield er rekening mee dat de Hurdegariper de kosten van het CBR-onderzoek -bijna 1200 euro- zelf moest betalen. De Hurdegariper kreeg een boete van 500 euro waarvan de helft voorwaardelijk en een voorwaardelijke rijontzegging van twaalf maanden.