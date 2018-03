Scooterrijder weigert te blazen:rijbewijs ongeldig

Publicatie: wo 07 maart 2018 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige Drachtster zal zich binnenkort niet meer met zijn bromscooter kunnen en mogen verplaatsen. Tenminste, als de man niet in hoger beroep gaat van het vonnis van de politierechter. De Drachtster werd woensdag veroordeeld omdat hij had geweigerd te blazen. Omdat het de tweede veroordeling binnen vijf jaar was, wordt het rijbewijs van de Drachtster automatisch ongeldig verklaard.

Recidiveregeling

Dat is de zogeheten 'Recidiveregeling rijden onder invloed van alcohol of drugs'. Het rijbewijs wordt, zoals het heet, 'van rechtswege' ongeldig verklaard; door de overheid dus. De maatregel gaat buiten de rechter en het Openbaar Ministerie (OM) om. Bij de tweede keer moet het promillage hoger zijn dan 1,3 en het gaat ook op ook als een bestuurder weigert mee te werken aan het alcoholonderzoek.

Opgeblazen flat

De Drachtster was zo'n weigeraar. Hij was in de nacht van 29 december 2015 een stukje op zijn scooter gaan rijden. Hij kon niet slapen en wilde even een kijkje nemen bij de opgeblazen flat aan de Nachtegaalstraat. De politie zag hem rijden en hield hem aan. Op straat wilde hij nog wel blazen, maar eenmaal op het bureau weigerde hij mee te werken aan de ademtest op het 'grote' apparaat.

Door medicijnen dubbelop

'Waarom?', wilde de rechter weten. Volgens de verdachte had het te maken met de combinatie van drank en medicijnen. Hij zei dat hij acht of negen flesjes bier had gedronken. 'Door de medicijnen is het wat dubbelop gegaan', zei de man. Hij is in het verleden vele malen veroordeeld voor rijden onder invloed. De laatste keer was korter dan vijf jaar geleden en dus gold voor hem de recidiveregeling. Dat leek in eerste instantie niet tot hem door te dringen.

Rijbewijs ingenomen

De rechter legde een boete van 400 euro op, plus 400 euro voorwaardelijk en een rijontzegging van 180 dagen waarvan 137 dagen voorwaardelijk – de Drachtster is het rijbewijs 47 dagen kwijt geweest. Daarbovenop komt dus vrijwel zeker het bericht van het CBR, dat het rijbewijs wordt ingenomen en ongeldig wordt verklaard. De man had volgens de rechter beter mee kunnen werken: 'Als u had geblazen was het allemaal misschien wat meer meegevallen dan nu'.