Aanbesteding Kindcentrum Kollum gestart

Publicatie: wo 07 maart 2018 12.33 uur

KOLLUM - De procedure voor de aanbesteding voor Kindcentrum Kollum is begonnen. De vier geselecteerde partijen voor de bouw van het Kindcentrum hebben de aanbestedingsdocumenten ontvangen. Dit is een belangrijke stap naar de uiteindelijke realisatie van het Kindcentrum. Kindcentrum Kollum bestaat uit de beide scholen Cbs Koningin Juliana (VCBO Kollumerland c.a.) en Obs Prof. Casimir (Stichting Roobol).

Eind 2017 zijn zowel de provincie Fryslân als de gemeenteraad van Kollumerland akkoord gegaan met het toekennen van een extra bijdrage voor de nieuwbouw van het Kindcentrum. Deze extra bijdrage was nodig vanwege een niet verwachte leerlingengroei in de komende jaren in Kollum. Ook kunnen hierdoor zowel een peutergroep als Buitenschoolse Opvang (BSO) van Kinderopvangorganisatie TIKO in het nieuwe pand gehuisvest worden.

Onder één dak

Met het samenkomen van Cbs Koningin Julianaschool, Obs Prof. Casimirschool en kinderopvang TIKO kunnen we straks spreken van een volwaardig Kindcentrum in Kollum. Een centrum waar alle organisaties op het gebied van kinderopvang en onderwijs in Kollumerland onder één dak te vinden zijn.