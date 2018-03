Werkzaamheden Peinder Mieden gestart

Publicatie: wo 07 maart 2018 12.30 uur

OPEINDE - Afgelopen week is een voorzichtig begin gemaakt met de eerste werkzaamheden in het gebied Peinder Mieden. De gemeente Smallingerland is gestart met het kappen van enkele bomen om ruimte te maken voor de ontsluitingswegen in het natuurgebied. De kap moet zijn afgerond uiterlijk 15 maart. De bomen die gekapt worden, worden elders in het gebied gecompenseerd.

Na bijna 5 jaar van voorbereiding en procedures kan de schep de grond in. Alle bouwkavels zijn bezet, de eerste aanvragen omgevingsvergunningen liggen op het gemeentehuis. De verwachting is dat medio dit jaar de eerste kopers kunnen starten met de bouw van hun woning. De kopersvereniging bestaat in juni 5 jaar, het eerste lustrum. Een beter moment om dit te vieren is nauwelijks denkbaar.