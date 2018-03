File na aanrijding in aquaduct in Burgum

Publicatie: di 06 maart 2018 17.06 uur

BURGUM - Het verkeer over de Centrale As richting Dokkum ondervond dinsdag aan het einde van de middag hinder van een aanrijding tussen auto's in het aquaduct in Burgum. Gelukkig was er nog altijd één rijstrook afgesloten vanwege de ijsvorming waardoor de auto's aan de kant konden staan.

Twee bergers zijn ter plaatse gekomen om de voertuigen weg te slepen. Het verkeer kon via één rijstrook er langs rijden. Vanwege de afhandeling van het ongeval ontstond er enige file aan de zuidkant van het aquaduct.