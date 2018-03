Gijzelnemer uit Drachten had een tbs-verleden

Publicatie: di 06 maart 2018 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (38) die in februari vorig jaar betrokken is geweest bij een gewelddadige gijzeling op camping 'Rêst mei Romte' in Boelenslaan is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van een jaar. De Drachtster had een groot aandeel in de gijzeling en bedreiging van een destijds 26-jarige man uit Almelo, die op de camping een chalet zou gaan huren.

De eigenares van de chalet, toen 21 jaar en afkomstig uit Augustinusga, vond dat de Almeloër haar 475 euro borg en een maand huur verschuldigd was, nadat de man had afgezien van het huren van het huisje. Andere campinggasten bemoeiden zich ermee en de Almeloër werd gegijzeld, bedreigd en mishandeld. Daarbij had de Drachtster een voorname rol gespeeld. Een 46-jarige vrouw uit Drachten had de Almeloër met een mes bedreigd.

De Almeloër werd door de twee Drachtsters meegenomen in een auto om geld te halen. Tijdens de rit zou hij met een vuurwapen zijn bedreigd. In Drachten slaagde de Almeloër erin te ontsnappen, waarna hij zich bij de politie meldde. De andere verdachten zijn eerder al veroordeeld: de eigenares van het chalet kreeg op 4 augustus vorig jaar een jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk.

De vrouw die met het mes had gedreigd kreeg 16 maanden cel plus acht maanden voorwaardelijk. De 38-jarige Drachtster heeft een tbs-verleden. De tbs was begin vorig jaar voorwaardelijk beëindigd. Dat is volgens de rechtbank een mislukking gebleken, doordat hij opnieuw strafbare feiten pleegde. De rechtbank laat onderzoeken of de tbs hervat moet worden. Als de uitslag van dat onderzoek binnen is, zal er een beslissing worden genomen over een eventuele voortzetting van de dwangverpleging.