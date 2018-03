Burenruzie beslecht met hooivork: eis werkstraf

Publicatie: di 06 maart 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige inwoner van Tytsjerk die op 15 november 2015 een buurman met een hooivork te lijf ging, hoorde dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank een werkstraf van 80 uur tegen zich eisen. De Tytsjerker, toen nog woonachtig in een flat in Leeuwarden, zou de buurman met de hooivork hebben gestoken. De verdachte ontkende, hij zou zich alleen maar verweerd hebben tegen de buurman.

Wietwalm

Die zou hem te lijf willen gaan met een een paar stokken die worden gebruikt bij een vechtsport. Het boterde al een hele tijd niet tussen de verdachte en de buurman, die een verdieping lager woonde. De man zou geregeld de voordeur wagenwijd open hebben staan, waardoor de hele galerij en de bovenburen mee konden genieten van de wietwalm die uit de flatwoning kwam.

Hooivork

Op de bewuste dag had de verdachte in het voorbijgaan een opmerking gemaakt over de wietgeur en gevraagd of de deur dicht mocht. Hij zou vervolgens zijn aangevallen door de buurman die hem achterna was gelopen. Omdat hij terug naar boven wilde, naar zijn vriendin, pakte de verdachte een oude hooivork uit de garage. Op weg naar boven zou hij zijn opgewacht door de buurman, waarop op de trap een confrontatie plaatsvond.

Recente verwondingen

De buurman had recente verwondingen, die volgens een arts konden passen bij het steken met een hooivork. Volgens de verdachte was de man GGZ-patiënt en verwondde hij geregeld zichzelf. Officier van justitie Peter van der Spek ging er vanuit dat de buurman als eerste agressief was geweest. Maar vervolgens had de verdachte volgens de officier niet terug hoeven te gaan, bewapend met een hooivork.

Overlast

Bij het bepalen van de hoogte van de strafeis hield de officier er rekening mee dat de buurman als eerste agressief was geworden en dat de man -volgens de meldingen die bij de politie binnen zijn gekomen- regelmatig voor overlast zorgde. 'En daar kon de verdachte niets aan doen', aldus Van der Spek.

De Leeuwarder rechtbank doet op 20 maart uitspraak.