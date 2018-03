Man gooide betonblok van viaduct uit onvrede

Publicatie: di 06 maart 2018 14.18 uur

LEEUWARDEN - De man (35) die op 31 augustus vorig jaar vanaf een viaduct een betonblok gooide op de N381 bij Appelscha, is dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke celstraf van een jaar. De man verblijft momenteel in een kliniek in het Gelderse Rekken. De rechtbank vindt het belangrijk dat hij daar blijft en dat de behandeling wordt voortgezet.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een half jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. De stenengooier lijdt aan verschillende stoornissen, waaronder autisme. De man heeft een verstandelijke beperking, hij is gevoelig voor veranderingen en psychisch snel uit balans. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar. Als hij vast zou komen te zitten, is de kans groot dat hij opnieuw strafbare feiten zal plegen.

De rechtbank hecht daardoor meer waarde aan voortzetting van de behandeling en het aanpakken van de psychische problematiek. Het gooien van het betonblok op de provinciale weg van Drachten naar Emmen was een uiting van onvrede: de man was ontevreden over de slechte internetverbinding in de instelling van begeleid wonen waar hij op dat moment verbleef.

Hij had zelf gezegd dat hij mensen wilde laten schrikken, om te laten zien dat het hem allemaal teveel werd. Vanuit zijn verstandelijke beperking kon hij volgens zijn advocate de gevolgen niet overzien. Een auto botste op het betonblok, er vielen geen gewonden. De man mocht volgens de rechtbank van geluk spreken dat er alleen schade aan de auto was.