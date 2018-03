KwadrantGroep verkoopt Van Smaak aan Poiesz

Publicatie: di 06 maart 2018 12.59 uur

DRACHTEN - Poiesz Supermarkten B.V. neemt Van Smaak B.V. over van de KwadrantGroep. De KwadrantGroep wil zich focussen op de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken en heeft eerder al een aantal bedrijven verkocht. Van Smaak was het laatste niet-zorgbedrijf binnen het concern. De KwadrantGroep blijft voor wat betreft haar maaltijdvoorziening de relatie met Van Smaak voortzetten.

Sterke partner

De KwadrantGroep is blij voor Van Smaak een sterke strategische partner gevonden te hebben in Poiesz. De beide bedrijven werken nu al samen in het bezorgen van warme maaltijden. Deze samenwerking is nu geïntensiveerd door de transactie van aandelen. De bedrijfsvoering van Van Smaak wordt grotendeels ongewijzigd voortgezet en alle medewerkers blijven in dienst. De vrijwilligers van het Smaakgilde blijven vanuit de KwadrantGroep aangestuurd worden.