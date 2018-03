Huis van de maand: Langewyk 1 te Boelenslaan

Publicatie: ma 05 maart 2018 18.59 uur

BOELENSLAAN - Het 'huis van de maand' betreft deze maand de woonboerderij Langewyk 1 te Boelenslaan.Fraai gelegen aan de doorgaande weg tussen Drachten en Surhuisterveen met een vrij uitzicht over landerijen ligt deze vrijstaande woonboerderij met perceel weiland, vrijstaande garage/schuurruimte en een kapschuur op een perceel van totaal ca. 15.515 m².

Indeling:

Zijentree, hal, woonkamer, voorkamer met vaste kast en balkenplafond, kelder, keuken voorzien van complete inbouwkeuken en aansluiting wasmachine, badkamer met toilet, douche en vaste wastafel, grote slaapkamer, berging, grote schuurruimte met zolder.

Eerste etage: overloop, twee slaapkamers.

Rondom de woonboerderij ligt een royale en verzorgde tuin met groot gazon, zonneterras en stookhut. Naast parkeren in de garage en onder de kapschuur is er meer dan voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

De goed onderhouden woonboerderij is deels voorzien van isolatieglas, verwarming met behulp van gaskachels en een (huur) boiler is aanwezig voor de warmwatervoorziening.

Het perceel weiland ligt links van de woonboerderij en achter de woonboerderij.

Het geheel is centraal gelegen aan de Langewyk met een zeer goede ontsluiting in de richtingen van Drachten, A7 (Groningen-Heerenveen) en Leeuwarden. Drachten ligt op ca. 10 minuten afstand en zowel Leeuwarden als Groningen zijn binnen ca. 30 minuten te bereiken. Zowel Drachten als Surhuisterveen beschikken over uitgebreide winkelvoorzieningen. Basisonderwijs is aanwezig in Boelenslaan/Houtigehage en Rottevalle.

Een spoedige aanvaarding behoort tot de mogelijkheden, maak dus snel een afspraak met De Flexibele Makelaar te Surhuisterveen om dit geheel eens te bezichtigen. Klik hier voor meer informatie.

