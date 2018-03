Vastgelopen kotter ZK80 geborgen

LAUWERSOOG - De visserskotter ZK80 die woensdagavond 28 februari aan de grond liep in het Westgat, is maandag vlotgetrokken en naar de haven van Lauwersoog gesleept.

De kotter werd door twee bergingsbedrijven uit Lauwersoog en Terschelling losgetrokken. Nadat er beweging in het schip kwam en er weer voldoende water onder de boot was, is deze naar de haven van Lauwersoog gesleept.

Daar is de kotter, zo te zien zonder veel uitwendige schade, uit het water getakeld.

