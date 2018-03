Onwelwording door koolmonoxide in Drachten

Publicatie: ma 05 maart 2018 17.32 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Drift in Drachten is maandagmiddag een persoon onwel geworden. Bij een meting van het ambulance personeel werd koolmonoxide gedetecteerd en werd de brandweer opgeroepen.

De brandweer is ter plaatse gekomen, maar kon niks meer meten in de woning. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.