Burgemeester sluit 'drugsloods' in Drachten

Publicatie: ma 05 maart 2018 16.37 uur

DRACHTEN - Op last van burgemeester Van Mourik van de gemeente Smallingerland is met ingang van 5 maart een pand aan de Dukdalf in Drachten gesloten. De politie trof in het pand eind vorig jaar 1772 hennepplanten aan. In de kwekerij werden twee mannen als verdachte aangehouden.

Omdat er sprake is van een grote handelshoeveelheid heeft de burgemeester op basis van het handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten.