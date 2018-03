Schoorsteenbrand bij Frouckje State in Ryptsjerk

Publicatie: ma 05 maart 2018 16.32 uur

RYPTSJERK - In de Frouckje State aan de Binnendijk in Rypstjerk is maandagmiddag korte tijd brand geweest in de schoorsteen. Vanwege de grootte van het huis en de rieten kap werd er opgeschaald naar middelbrand.

De brandweer had de brand snel onder controle en het brandende materiaal werd naar buiten gebracht. Met een warmtebeeldcamera werd het rookkanaal geïnspecteerd.

FOTONIEUWS