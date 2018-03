Asielzoeker bijt beveiliger: 1 week cel

Publicatie: ma 05 maart 2018 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige ex-bewoner van het Drachtster asielzoekerscentrum is maandag bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van een week. De man raakte op 30 november vorig jaar in gevecht met twee beveiligers. Tijdens de worsteling beet hij een beveiliger in de duim. De andere beveiliger kreeg een stomp op de borst. De bewakers waren in actie gekomen na een melding dat een azc-bewoner zich uitermate agressief gedroeg.

Toen de beveiligers ter plekke kwamen, was de verdachte op het oog rustig. Hij zat in een stoel, maar hij kwam uit het niets overeind en stompte de ene bewaker tegen de borst. Diens collega bracht de asielzoeker naar de grond en werd daarbij in zijn duim gebeten. De verdachte zou later verklaren dat hij overstuur was geworden omdat zijn vader was overleden.

De man zou ook nog een mes hebben gepakt. Hij woont niet meer op het Drachtster azc, het is niet bekend waar hij momenteel verblijft. De officier van justitie had een voorwaardelijke celstraf geëist, de rechter maakte er een week onvoorwaardelijk zitten van. De rechter legde een zwaardere straf op omdat de verdachte 'mensen heeft mishandeld die alleen maar hun werk doen'.