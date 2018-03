Celstraf voor Kollumerzwaagster (27)

Publicatie: ma 05 maart 2018 13.43 uur

KOLLUMERZWAAG - Groningen - ADP - Een 27-jarige man uit Kollumerzwaag is door de politierechter voor bedreiging veroordeeld tot 44 dagen cel. 30 dagen daarvan zijn voorwaardelijk.

De man drukte in oktober vorig jaar met grote kracht een balk over de schutting van zijn buurman. Deze stond daar achter maar werd net niet door de balk geraakt.

Schutting weg geflext

De Kollumerzwager had een overkapping gebouwd met een golfplaten dak. De platen staken over de erfgrens van de buurman. De Kollumerzwager had voorgesteld deze bij betere weersomstandigheden in te korten. Maar na een familiebezoekje kwam de man terug en zag dat diens buurman de platen alvast had weggeflext. Razend van woede greep de Kollumerzwager een balk en drukte deze tot twee keer toe door een zeil dat naast de schutting diende als afscheiding.

Gezeur

"Niets anders dan parkeerproblemen, gezeur over erfafscheiding en inritten. Ze willen ons daar gewoon weg hebben", zei de Kollumerzwager. Meteen na het balk-incident belde hij zelf het alarmnummer. Toen de politie het verhaal van de buurman had gehoord, werd de Kollumerzwager in zijn woning staande gehouden. Hij moest mee naar het bureau en werd voor 14 dagen in hechtenis gehouden.



"Het was niet mijn bedoeling iemand te raken. Als ik dat had willen doen, dan was ik wel over de schutting gevlogen", zei de Kollumerzwager op zitting.

De rechter achtte opzet in tot het toebrengen van letsel niet bewezen en sprak de man vrij van poging tot zware mishandeling. Wel was er volgens de rechter sprake van bedreiging met zwaar lichamelijk letsel. Daarvoor legde hij hem de straf op.

De buurman had 350 euro aan smartengeld gevraagd, maar dit werd door de rechter afgewezen. "U draagt ook een groot deel van de schuld", zei hij tegen de buurman, die ook naar de zitting was gekomen.

De Kollumerzwager, die eerder voor mishandeling is veroordeeld, hoeft niet meer de cel in. Het voorwaardelijk deel van de opgelegde straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

De buren moeten bemiddelingsgesprekken aangaan.