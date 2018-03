Man (30) slaat ex in het gezicht: 90 uur werkstraf

Publicatie: ma 05 maart 2018 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige inwoner van Drachten die zijn ex-partner mishandelde, is maandag bij verstek veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De man heeft op 1 december vorig jaar zijn ex mishandeld in haar woning in Gorredijk. Het slachtoffer had verklaard dat de Drachtster meerdere kopstoten had uitgedeeld.

De Drachtster zei tegen de politie dat hij de vrouw 'in een reflex' twee of drie klappen had gegeven. Hij had er nog aan toegevoegd dat hij op boksen zit. Hij zou de vrouw hebben geslagen omdat ze ontkende dat er iets met haar zoontje aan de hand was. De Drachtster vermoedde dat er wellicht sprake was van misbruik omdat het jongetje zich 'vreemd' zou hebben gedragen.

Omdat alleen de ex had verklaard dat de verdachte kopstoten had uitgedeeld, kon dat niet bewezen worden. Politierechter Monte van Capelle oordeelde dat er wel genoeg bewijs was voor mishandeling. Op foto's die in het dossier zaten was te zien dat het slachtoffer meerdere blauwe plekken in het gezicht had. De Drachtster is vaker met de politie in aanraking geweest voor geweld. Dat was voor de rechter aanleiding om een voorwaardelijke celstraf en een extra lange proeftijd van drie jaar op te leggen.