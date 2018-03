Oplichter ruilde gestolen SD-kaarten in voor geld

BUITENPOST - ASSEN (ADP) - Voor het oplichten van twee drogisterijen in Friesland is een 32-jarige man uit Oldenzaal veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. Hij moest er in juni wel een eindje voor rijden, voor een oplichterstruc met SD-kaarten. In Buitenpost stal hij drie kaarten en ruilde twee daarvan om voor geld. Hij liet op zijn telefoon een bonnetje zien van de aankoop van twee SD-kaarten in een ander filiaal. Moeiteloos kreeg hij ruim zestig euro in de hand.

Ook een filiaal in De Westereen trapte in die truc. Ondertussen bekeek de verkoopster in Buitenpost de camerabeelden en alarmeerde overige filiaalhouders per mail. Ondertussen stuurde de Achterhoeker zijn auto naar Leeuwarden. Daar probeerde hij bij twee filialen de truc, maar werd de winkel uitgewerkt.

Eén van de winkels in de Friese hoofdstad liet de man de kaarten nog ruilen voor usb-sticks, om geen rumoer in de winkel te hebben. "Dit is een keuze van de winkelier die al was gewaarschuwd", zei de rechter en sprak de man van deze oplichting vrij. De Achterhoeker werd aangehouden.

De man heeft een strafblad van 17 kantjes. De officier eiste daarom een celstraf van vier weken. De rechter was gevoeliger voor de woorden van 32-jarige dat die zijn leven wil beteren en zette de celstraf om in een werkstraf.