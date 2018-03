Puinhoop na woninginbraak in Opende

Publicatie: ma 05 maart 2018 09.41 uur

OPENDE - Bij een woninginbraak aan de Openderweg te Opende is zondag een ravage ontstaan. De buitendeur was met grof geweld opengebroken en binnen in de woning waren alle kasten en kamers doorzocht. Er was een grote puinhoop achtergelaten.

Het is onduidelijk wat er gestolen is. Er is aangifte bij de politie gedaan.