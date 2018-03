Politie zoekt naar vermiste Bart Goeree (55)

Publicatie: zo 04 maart 2018 17.12 uur

ENGWIERUM - De politie is zondagmiddag massaal aanwezig bij een zoektocht bij Dokkumer Nieuwe Zijlen bij Engwierum. Er wordt gezocht naar de vermiste Bart Goeree uit Ulrum. De 55-jarige man wordt sinds zaterdagochtend vermist. Hij was vertrokken in zijn zwarte Peugeot 308 en volgens de politie zijn er 'omstandigheden in de privésituatie' die aanleiding geven tot grote zorgen.

Naast de politie kwam ook de brandweer ter plaatse en werd er gezocht met een helikopter in de omgeving van Dokkumer Nieuwe Zijlen. De aanleiding van de zoektocht is onder andere de auto. Deze werd aldaar aangetroffen.

De zoektocht heeft niets opgeleverd. Er zou nog gezocht zijn naar een mobiele telefoon die in het water zou drijven. Omstanders lieten weten dat de sluizen ook geopend waren op deze zondag dus in het water moet een flinke stroming zijn geweest.

