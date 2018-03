Stroomstoring treft Dokkum, Aalsum en Anjum

Publicatie: zo 04 maart 2018 13.34 uur

DOKKUM - Op dit moment (13.34 uur) is er in Dokkum, Aalsum en Anjum een stroomstoring. Wat de oorzaak is en hoe groot het gebied wat stroomloos is, is op dit moment niet bekend.

Liander geeft aan dat de storing zich afspeeld in Aalsum en Dokkum in de postcodegebieden 9101, 9103, 9121 en 9133. De verwachting is dat de storing rond half vier is opgelost.

Update: om 14.00 uur hadden enkele bewoners in Dokkum weer stroom