Dokkum: wasdroger veroorzaakt woningbrand

Publicatie: zo 04 maart 2018 12.40 uur

DOKKUM - Een wasdroger was zondagmorgen de oorzaak van een woningbrand in een woning aan de Westerissestraat in Dokkum.

Door onbekende oorzaak was de wasdroger die in de douche stond in brand gevogen. De bewoonster heeft nog geprobeerd om de brand te blussen maar achter de wasdroger was het vuur bij de elektrische aansluiting niet te doven.

De beide bewoners wisten het pand veilig te verlaten. De brandweer van Dokkum was snel met een autospuit ter plaatse en heeft de brand geblust.

