Brand in sportcentrum in Gorredijk

Publicatie: zo 04 maart 2018 10.23 uur

GORREDIJK - In een sportcentrum Kortezwaag aan de Mientewei in Gorredijk is zondagochtend brand uitgebroken. De brand zou volgens de brandweer zijn ontstaan in een sauna.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse gekomen om de brand te blussen.

