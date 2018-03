Volop ijspret in Kollum

Publicatie: za 03 maart 2018 19.30 uur

KOLLUM - Vele schaatsers trokken er zaterdag nog even op uit om te schaatsen. Op de ijsbanen en op ander bevroren water was het een gezellige drukte met de vele schaatsers. Jong en oud trok de ijzers onder om nog even van het winterse weer te genieten voordat de dooi invalt.

Zo kon je in Kollum een prachtig stuk schaatsen vanaf het Meckama-eiland bij Meckama State, richting de Jachthaven “De Rijd” en tot de brug Zijlsterrijd.

FOTONIEUWS