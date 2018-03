Uniek 'wÃ¢ldhÃºske' uitgebrand in BroeksterwÃ¢ld

Uniek 'wâldhúske' uitgebrand in Broeksterwâld

Publicatie: za 03 maart 2018 10.57 uur

BROEKSTERWâLD - Aan de Tienewei in Broeksterwâld is zaterdagochtend een uniek gelegen wâldhúske tot de grond toe afgebrand. De brandweer werd even voor 10.30 uur opgeroepen. Het huisje stond toen vermoedelijk al enige tijd in brand. Omdat de locatie moeilijk toegankelijk was, werd 'middelbrand' gegeven waarop meerdere brandweervoertuigen ter plaatse gekomen zijn.

Het huis, dat op een eiland staat, is volledig uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond. Er was geen stroom- of gasaansluiting meer aanwezig in de woning. De oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid brandstichting. Het huis was gekocht door twee vrienden die het samen wilden gaan opknappen.

FOTONIEUWS