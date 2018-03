Waaghalzen rijden deel Elfstedenroute

Publicatie: vr 02 maart 2018 14.58 uur

ALDTSJERK - Ruurt Postma uit Oentsjerk en Leonard Tolsma uit Aldtsjerk hebben het geflikt. De waaghalzen hebben een deel van de Elfstedentocht geschaatst. Ze stapten op in Leeuwarden op de Bonkefeart en zijn naar Café Moarkswâl te Aldtsjerk geschaatst. Als traditie werd daar in het café de namen van de heren op de balk geschreven. Het duo kwam een week geleden in het café op het idee om de tocht te gaan maken. Het was alweer zes jaar geleden dat dit deel van de Elfstedentocht geschaatst kon worden.

De twee heren stapten om 6.07 uur op het ijs aan de Bonkefeart. Dit is de plek waar de finish van de Elfstedentocht is. Ze schaatsten vervolgens de route (terug) naar Aldtsjerk. Het eerste deel tot aan de tegeltjesbrug ging goed. De mannen hadden het idee dat er 6 tot 8 centimeter ijs lag. Bij de afslag Miedum moest een stukje door het weiland 'geklund' worden, evenals bij de brug.

Ruurt Postma en Leonard Tolsma waren goed voorbereid op pad gegaan en hadden in de dagen ervoor de route al langs de kant verkend. Ze waren op de hoogte waar de zwakke plekken in het ijs zich bevonden.

Tijdens de tocht moest er meerdere malen soms flinke stukken geklund worden omdat er soms midden in de vaart grote windwakken waren. Het laatste stukje ijs was dik genoeg om naar de Sake Woudstratunnel te schaatsen. De laatste meters naar het cafe stonden te wachten. "Wy hienen de jûn fan te foaren noch 1 1/2 oant 2 cm mjitten oan ‘e wâlkanten neist it kafee. Dat der wie gjin oare keus dan rjocht oer it midden!"

Al krakend kwamen de heren aan bij het café om 7.10 uur. "De balke wie in feit!" Cafébaas Henk Breeuwsma was net vantevoren wakker gebeld en kon het bijzondere feit op zijn verjaardag vieren. "Dit kin net moaier sei der."

FOTONIEUWS