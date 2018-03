Reddingsbrigade Drachten oefent in wak

Publicatie: vr 02 maart 2018 02.05 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Het ijs in de regio is op veel plekken (nog) niet veilig en dan kan het gebeuren dat er iemand doorheen zakt. De Reddingsbrigade van Drachten oefende donderdagavond om mensen uit een wak te helpen.

In het ijs aan de Kelvinlaan op industrieterrein Azeven Noord werd een wak gemaakt waarin getraind kon worden. Doordat het ijs al behoorlijk dik was koste het de leden van de reddingsbrigade enige moeite om een mooi wak te maken. Hierna werden de werklampen in stelling gebracht en kon de oefening beginnen.

Na een briefing kon de eerste ronde beginnen, deze bestond uit het redden van een persoon uit het wak. Er werd geoefend met diverse reddingsmethodes. Niet alleen de “oude” garde kwam aan bod, maar ook de jongere generatie redders kregen door deze winterse omstandigheden een kans op de theorie in de praktijk toe te passen.

Daarna kregen leden van de brigade kans om te oefenen zichzelf uit een wak te helpen, zowel met als zonder ijsprikkers. Nadat het voorgedaan was gingen de leden om en om het water in om het te proberen.

Afgelopen week heeft een vrijwilliger van de reddingsbrigade meerdere mensen van hulp voorzien bij de Noarderkrite. Op dit stuk waar geschaatst kan worden bij De Veenhoop waren meerdere mensen door het ijs gezakt. Daarnaast was er een jongen raar terecht gekomen na een val op het ijs.

Na de oefening werd het wak duidelijk afgebakend. Dit om te voorkomen dat eventuele schaatsers het wak over het hoofd zien. Als het ijs is gesmolten worden de boeien weer opgehaald.

