IJsbaan Koninklijke IJsclub Dockum open

Publicatie: do 01 maart 2018 17.55 uur

DOKKUM - Vanmiddag konden schaatsliefhebbers in Dokkum na lang wachten de ijsbaan van de oudste ijsclub (sinds 1840) van Nederland en waarschijnlijk van de wereld op.

De Koninklijke IJsclub Dockum opende om 13.30 uur de ijsbaan aan de Birdaarderstraatweg. Vanwege de schoolvakantie was het direct erg druk op de baan, maar oh oh wat was het koud. De harde wind uit het oosten was hier de oorzaak van.

Toch trotseerden de echte liefhebbers de ijskou en maakten hun rondjes op de ijsbaan. Zolang het ijs op baan het toelaat is de baan geopend van 13.30 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur. Hoewel de ijsclub al sinds 1840 bestaat, gaan ze toch met hun tijd mee, want er staat zelfs een webcam op de ijsbaan.

