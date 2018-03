Zes jaar cel geÃ«ist voor schietpartij DamwÃ¢ld

Zes jaar cel geëist voor schietpartij Damwâld

Publicatie: do 01 maart 2018 12.58 uur

LEEUWARDEN - Officier van justitie Roelof de Graaf eiste donderdag zes jaar cel voor de 58-jarige Damwâldster die op 15 september vorig jaar op de parkeerplaats van de Spar supermarkt een 68-jarige dorpsgenoot neerschoot. De Graaf gaat uit van voorbedachte rade en dus van een poging tot moord. Volgens de officier zijn er meerdere momenten geweest dat de Damwâldster na heeft kunnen denken over waar hij mee bezig was. Het motief achter het schietincident zou een vrouw zijn, die eerder bij de verdachte inwoonde en van het slachtoffer tijdelijk onderdak had gekregen.

Confrontatie

De vrouw deed met het slachtoffer en diens zoon boodschappen bij de Spar. Hoe de verdachte erachter kwam dat het gezelschap in de supermarkt was, is niet duidelijk. Ze zijn langs de woning van de verdachte gereden, maar de officier houdt er sterk rekening mee dat de zoon van de verdachte zijn vader heeft getipt. De zoon was ook in de supermarkt. De verdachte fietste naar de supermarkt en zocht, met een pistool in de hand, de confrontatie met het slachtoffer. Volgens het slachtoffer is er twee keer geschoten.

Halsstreek

De eerste keer schoot de Damwâldster mis. Het tweede schot was ietsje later, nadat er een worsteling had plaatsgevonden en het slachtoffer een aluminium buis uit de kofferbak had gepakt, was raak. Het slachtoffer werd in de halsstreek geraakt. Daarop ontstond een worsteling tussen de zoon van het slachtoffer en de verdachte. Daarbij 'brak' het vuurwapen in tweeën en ging de verdachte er vandoor. De man werd later door een arrestatieteam opgepakt. Bij de politie beriep hij zich in eerste instantie op het zwijgrecht.

Aangeschoten

Het duurde bijna twee maanden voor hij een redelijk gedetailleerde verklaring aflegde. Op de zitting zei hij dat hij zich eigenlijk niets meer kon herinneren vanaf het moment dat hij op de fiets was gestapt, tot aan het moment dat hij weer thuis kwam. Hij zei dat hij die dag weinig had gedronken -'Ik voelde mij niet aangeschoten'-, terwijl het slachtoffer had verklaard dat de verdachte zo dronken was dat hij niet goed meer kon richten. Tegen de vrouw die bij hem had ingewoond zou hij hebben geroepen 'Jij gaat mee naar huis'. Daar zou volgens een psychiater ook de grootste pijn liggen: de man heeft in voor hem te korte tijd veel mensen in zijn directe omgeving verloren.

Uiterst kwetsbare man

Dat de vrouw die volgens hem de plaats van zijn overleden vrouw zou overnemen hem verliet, daar kon hij volgens een psychiater niet mee omgaan. De psychiater typeerde de Damwâldster als 'een uiterst kwetsbare man', met een verstandelijke beperking en geheugenproblemen. De kans dat hij in een stressvolle situatie opnieuw gewelddadig wordt is volgens de psychiater groot. Vanwege de verstandelijke beperking en meerdere psychiatrische stoornissen is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Om het gevaar op herhaling te verkleinen of te voorkomen zou hij eigenlijk behandeld moeten worden.

Kogelresten

Dat kan alleen bij een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en dus niet in combinatie met de eis van de officier. Omdat tbs met dwangverpleging volgens de deskundigen minder voor de hand ligt, eiste De Graaf een 'kale' celstraf van zes jaar. Het slachtoffer wordt nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen. Hij heeft continu pijn en zijn hand blijft koud aanvoelen. De kogelresten zijn niet verwijderd, dat was te risicovol. De man had volgens de artsen geluk dat de grote bloedvaten in de nek en het ruggenmerg niet beschadigd zijn geraakt. Naast kosten die hij heeft moeten maken wil hij 17.500 euro smartengeld van de verdachte.

De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.