Raad Burgum - 'Krimp is selffulfilling prophecy'

Publicatie: do 01 maart 2018 11.33 uur

BURGUM - Het waren de woorden van Lolkje Efdé tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond en het ging over de Wenfizy op Tytsjerksteradiel, zeg maar: waar willen we naar toe met het wonen in de breedste zin in deze gemeente en wat moeten we daarvoor doen. Een nogal filosofisch onderwerp, want eigenlijk kan niemand voorspellen ‘hoe’t de wrâld der oer twintich, tritich jier hinne leit’.

Maar het riep natuurlijk de nodige vragen op en ook kwamen er verschillende standpunten naar voren, wonen is een onderwerp dat veel aandacht trekt en heeft, vrijwel iedereen heeft er immers mee te maken. Burgemeester Jeroen Gebben zette de discussie vooraf in perspectief: “De echte behanneling is nei de ferkiezings, dit stik is ynformearjend.”

Dirk van der Wal (Grien Links) opende het bal en hij zette ook meteen de toon: “Eins is it oars rûn as dat wy yn 2010 ferwachte hiene. De provinsje jout oan dat der tusken 2017 en 2025 tusken de 185 en 405 wenten bykomme moatte yn ús gemeente. It hâldt wol yn dat as Burgum mear kriget, de lyste doarpen minder krije.” Sipke van der Meulen (PvdA): “Wat hawwe wy realisearre fan wat wy fan plan wiene. De réaksjes fan de ynsprekkers steane fol mei ambysjes. Mar at wy sjogge nei Súd West Fryslân en de Fryske Marren, liket it derop dat wy nei in oare fizy moatte, mar dat sil in saak wurde foar it nije Kolleezje.” Dirk van der Wal vroeg zich of het dan helemaal overnieuw zou moeten.

Sipke van der Meulen: “Seker is dat der yn Burgum boud wurde moat, sa’n fizy is der net foar ien jier, dus litte wy no even tiid pakke.” Rom Dijk (FNP) sprak van ‘duurzame herstructurering’, hij wilde met name inzetten op de kwaliteit van de woningen. “Wy hawwe ûnder de streep wol wurdearring foar wat der bard is.” Gelbrig Hoekstra (CDA) had haar visie verpakt in een uitgebreid en goed onderbouwd verhaal. Een paar citaten: “ Starters binne oan de krapper ein kaam, sa stiet yn de evaluaasje. Dus: wy ha te min boud, diels troch de krisis en ek mei om’t de grûn net beskikber wie.

Komplimenten foar ynwenners en ûndernimmers dy’t inisjativen oppakt ha. Dat fertsjinnet in protte respekt, foar it Kolleezje en foar de amtners dy hjirmei dwaande west ha.” Ze sloot af met: “It CDA sjocht graach in wenfyzje werom yn de Rie mei in dúdklike oare koers, mei mear ambysje.” Lolkje Efdé (VVD) was tamelijk uitgesproken: “Krimp is ‘self fulfilling prophecy’, steane wy krimp ta, as wolle wy groeie. Der is yn Burgum gjin kavel mear te keap. Dat moat by de provinsje tusken de earen.” Douwe Hooijenga (CU): “In diel fan de doelstellings is net helle, der is noch gjin 7% ynbreiding. Der is fraach nei wenten.” Wethouder Geerling Schippers ging er in zijn beantwoording niet echt op in: “Dit is foar it nije kolleezje, ik gean net yn op de opmerkings, ik soe it wol wolle, it brânt sa no en dan wol, mar ik doch it dochs mar net.” Waarmee het onderwerp in feite over de verkiezingen werd heen getild. Het nieuwe collega kan er mee aan de slag, het is nog lang niet een uitgemaakte zaak hoe dit verder zal verlopen.

Ander punt van discussie was het kunstgrasveld in Burgum. Dat is zwaar beschadigd door de brand in sporthal Westermar en de hele toplaag moet vervangen worden. Er is gekozen voor opnieuw rubber granulaat als ‘infill’. Maar daar was niet iedereen het mee eens. Brigitta Scheepsma (GrienLinks): “Dit is helemaal niet milieuvriendelijk, dit was nu een moment om anders te kiezen. Het beleid is: geen belastend materiaal gebruiken, maar dat gebeurt nu bij de Westermar dus wel. Het RIVM zegt dat het kan, als er een vermoeden is van vervuiling. Wat, wil ik graag weten, is nu het daadwerkelijke beleid.” Douwe Hooijenga (CU):”Der wurdt in protte om hinne draaid.” Wethouder Doeke Fokkema: “Wy hâlde ús oan it RIVM.” Brigitta Scheepsma: “Het gaat om de soort infill, ik snap het niet, het staat immers in de wet.” Doeke Fokkema: Dizze infill falt ûnder de noarm, wy hâlde ús hjiroan.”

Pittige discussie onstond ook over de rapportage aangaande de samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Nynke Koopman(VVD): “Wy hawwe wol fertrouwen yn it plan fan oanpak.” Wijbe Postma (FNP): “Us gemeente hat foldwaande bestjoerskrêft, it giet om wurkdruk en wurkstress, wy moatte rêst yn de tinte ha.” Sipke van der Meulen (PvdA): “Ik skrok echt fan it ferskil tusken de antwurden fan Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.” Hij toonde zich kritisch: “Us past wat beskiedenheid. Wy stimme yn mei it rapport, mar ‘met bezwaard gemoed’” Dirk van der Wal (GrienLinks) had de meest opvallende en rigoureuze oplossing: “Wy binne no al in tal jierren dwaande, wy moatte ús ôffreegje at wy wol sa fierder moatte. Wy fine dat it oars moat, ien gemeente, dan wit elkenien wêr’t der oan ta is.”

Eelke Hoekstra (CDA): “Byinoar is better, alline giet hurder, tegearre is better, dan kinne jo mear. Dus: festina lente, haast u langzaam.” Burgemeester Jeroen Gebben sloot de discussie af: “Wy ha in hiele yntensive perioade hân. It giet goed yn Tytsjerksteradiel. Der leit in opjefte, wy sette no stappen, wy moatte helderheid jaan, mei de goede dingen dwaande gean. Wy as kolleezje binne bliid met dizze stipe fan de Rie.” Waarna de FNP een motie indiende die na enig tekstueel geharrewar unaniem werd aangenomen. Daarbij gaat het om informatie aan de beide raden over de voortgang van het verbetertraject.