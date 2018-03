Garipers vast in Frankrijk door hevige sneeuwval

Publicatie: do 01 maart 2018 11.22 uur

GARYP - Peter Nuninga uit Garyp heeft vannacht in een sporthal in Frankrijk overnacht omdat de hevige sneeuwval het verkeer compleet vast heeft gezet op de snelwegen. In het Spaanse Blanes heeft Nuninga een horecazaak overgenomen en hij was op de terugreis naar Nederland.

Nuninga was woensdag om 15.00 uur vertrokken en na twee uur kwamen ze al vast te zitten op de snelweg bij Montellier. Hij stond vervolgens zeven uur lang vast in de file in het koude weer. "De autopista vanaf Spanje is afgesloten, de Route du Soleil afgesloten, de tol afgesloten en we mogen van de autoriteiten niet verder rijden momenteel. Er is geen hotel meer te krijgen en informatie wordt niet gegeven."

Frankrijk heeft het leger ingezet om alles in goede banen te leiden. De automobilisten konden op een zeker moment in colonne achter de politie aanrijden en ze werden naar een sporthal gebracht waar men kon slapen.

Het is nog onbekend wanneer Peter Nuninga zijn weg weer kan vervolgen.

FOTONIEUWS