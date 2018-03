IJsvorming in aquaduct bij Burgum

Publicatie: do 01 maart 2018 11.04 uur

BURGUM - Vanwege ijsvorming op de rijbanen van de Centrale As (N361) in het aquaduct bij Burgum heeft de provincie Fryslân twee rijstroken afgezet. Het doorgaande verkeer ondervind nauwelijks hinder van de afzetting. Er moet alleen ingevoegd worden.

Vooral op de linker rijstrook (in de richting van Dokkum) ligt veel ijs op de weg. Het is op dit moment onduidelijk wat de oorzaak is van de ijsvorming op de weg. Mogelijk is het opkomende grondwater of water dat vanaf boven naar beneden stroomt en vervolgens vanwege de lage temperatuur bevriest.